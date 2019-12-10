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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56

  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11

  sens написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )

та ще +1..2 міс є :mrgreen:
Amethyst
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