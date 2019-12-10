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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
1finanсier написав:
Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )
по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
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Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11
sens написав: 1finanсier написав:
Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )
по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
та ще +1..2 міс є
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53
moveton написав: 1finanсier написав:
Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )
Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:56
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