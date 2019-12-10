RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56

  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16403
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11

  sens написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )

та ще +1..2 міс є :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 05.05.21
Подякував: 400 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53

  moveton написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )

Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого :twisted:
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
flysoulfly
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:56

еще было viewtopic.php?p=5704858#p5704858
flysoulfly
 
Повідомлень: 4675
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 141142143144
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 421, 422, 423
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4221 790096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2024 17:30
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 50722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 4961
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.