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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56

  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11

  sens написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )

та ще +1..2 міс є :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53

  moveton написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )

Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого :twisted:
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
flysoulfly
 
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еще было viewtopic.php?p=5704858#p5704858
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 22:52

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Не фінмон в прямому сенсі слова, але все ж фінмон.

❗️ «Крутили схемки» у 2022-2023 році через особисті картки? Податкова йде до Вас!

💬 В квітні фіксуємо нетипові звернення від клієнтів, а точніше «запрошення» від податківців відвідати стіни податкової з метою подати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2023 року. За словами податківців, вони володіють інформацією, що задекларувати Вам точно є що.

Це доволі дивно, оскільки банки такого характеру інформацію в податкову не передають (є винятки звичайно, але це не той кейс), тому встановити що саме знають податківці нам вдалось в ході розмов з нашими клієнтами. У всіх клієнтів виявились схожі нюанси, а саме – використання сервісів для подальшого переказу іноземної валюти, зокрема TransferGo.

🤯 Як виявилось, що саме ті хто робив перекази у 2023 році через такий сервіс як TransferGO (чи його аналоги) підпали під роздачу. Справа в тому, що ця компанія працює на нашому ринку легально, а отже звітує про свою діяльність в податкову і працює в рамках нашого законодавства.

📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
А згідно норм Податкового кодексу, зокрема статті 164 – додаткове благо оподатковується на загальних підставах, тобто 18% ПДФО та 1.5% військового збору.

Пишіть в коментарях, чи «крутили схемки» через подібні сервіси та чи отримали свій лист щастя? Можливо хтось вже був в податковій і давав пояснення?

https://t.me/yankiv_law/1290
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:08

  adj написав:📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.

Там в комментариях автор уточнил, что речь о переводах только НА украинские карты. TransferGo обычно используют в обратном направлении.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:14

moveton так і фінмон у нас на укр форумі, відносно укр банків. Якщо виводиш то ясно що питання будуть коли заведеш.
adj
 
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