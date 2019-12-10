Додано: Сер 10 кві, 2024 22:52

Не фінмон в прямому сенсі слова, але все ж фінмон.❗️ «Крутили схемки» у 2022-2023 році через особисті картки? Податкова йде до Вас!💬 В квітні фіксуємо нетипові звернення від клієнтів, а точніше «запрошення» від податківців відвідати стіни податкової з метою подати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2023 року. За словами податківців, вони володіють інформацією, що задекларувати Вам точно є що.Це доволі дивно, оскільки банки такого характеру інформацію в податкову не передають (є винятки звичайно, але це не той кейс), тому встановити що саме знають податківці нам вдалось в ході розмов з нашими клієнтами. У всіх клієнтів виявились схожі нюанси, а саме – використання сервісів для подальшого переказу іноземної валюти, зокрема TransferGo.🤯 Як виявилось, що саме ті хто робив перекази у 2023 році через такий сервіс як TransferGO (чи його аналоги) підпали під роздачу. Справа в тому, що ця компанія працює на нашому ринку легально, а отже звітує про свою діяльність в податкову і працює в рамках нашого законодавства.📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.А згідно норм Податкового кодексу, зокрема статті 164 – додаткове благо оподатковується на загальних підставах, тобто 18% ПДФО та 1.5% військового збору.Пишіть в коментарях, чи «крутили схемки» через подібні сервіси та чи отримали свій лист щастя? Можливо хтось вже був в податковій і давав пояснення?