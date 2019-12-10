по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:56
еще было viewtopic.php?p=5704858#p5704858
Додано: Сер 10 кві, 2024 22:52
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Не фінмон в прямому сенсі слова, але все ж фінмон.
❗️ «Крутили схемки» у 2022-2023 році через особисті картки? Податкова йде до Вас!
💬 В квітні фіксуємо нетипові звернення від клієнтів, а точніше «запрошення» від податківців відвідати стіни податкової з метою подати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2023 року. За словами податківців, вони володіють інформацією, що задекларувати Вам точно є що.
Це доволі дивно, оскільки банки такого характеру інформацію в податкову не передають (є винятки звичайно, але це не той кейс), тому встановити що саме знають податківці нам вдалось в ході розмов з нашими клієнтами. У всіх клієнтів виявились схожі нюанси, а саме – використання сервісів для подальшого переказу іноземної валюти, зокрема TransferGo.
🤯 Як виявилось, що саме ті хто робив перекази у 2023 році через такий сервіс як TransferGO (чи його аналоги) підпали під роздачу. Справа в тому, що ця компанія працює на нашому ринку легально, а отже звітує про свою діяльність в податкову і працює в рамках нашого законодавства.
📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
А згідно норм Податкового кодексу, зокрема статті 164 – додаткове благо оподатковується на загальних підставах, тобто 18% ПДФО та 1.5% військового збору.
Пишіть в коментарях, чи «крутили схемки» через подібні сервіси та чи отримали свій лист щастя? Можливо хтось вже був в податковій і давав пояснення?
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:08
Там в комментариях автор уточнил, что речь о переводах только НА украинские карты. TransferGo обычно используют в обратном направлении.
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:14
moveton так і фінмон у нас на укр форумі, відносно укр банків. Якщо виводиш то ясно що питання будуть коли заведеш.
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