по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56
Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:56
еще было viewtopic.php?p=5704858#p5704858
Додано: Сер 10 кві, 2024 22:52
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Не фінмон в прямому сенсі слова, але все ж фінмон.
❗️ «Крутили схемки» у 2022-2023 році через особисті картки? Податкова йде до Вас!
💬 В квітні фіксуємо нетипові звернення від клієнтів, а точніше «запрошення» від податківців відвідати стіни податкової з метою подати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2023 року. За словами податківців, вони володіють інформацією, що задекларувати Вам точно є що.
Це доволі дивно, оскільки банки такого характеру інформацію в податкову не передають (є винятки звичайно, але це не той кейс), тому встановити що саме знають податківці нам вдалось в ході розмов з нашими клієнтами. У всіх клієнтів виявились схожі нюанси, а саме – використання сервісів для подальшого переказу іноземної валюти, зокрема TransferGo.
🤯 Як виявилось, що саме ті хто робив перекази у 2023 році через такий сервіс як TransferGO (чи його аналоги) підпали під роздачу. Справа в тому, що ця компанія працює на нашому ринку легально, а отже звітує про свою діяльність в податкову і працює в рамках нашого законодавства.
📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
А згідно норм Податкового кодексу, зокрема статті 164 – додаткове благо оподатковується на загальних підставах, тобто 18% ПДФО та 1.5% військового збору.
Пишіть в коментарях, чи «крутили схемки» через подібні сервіси та чи отримали свій лист щастя? Можливо хтось вже був в податковій і давав пояснення?
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:08
Там в комментариях автор уточнил, что речь о переводах только НА украинские карты. TransferGo обычно используют в обратном направлении.
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:14
moveton так і фінмон у нас на укр форумі, відносно укр банків. Якщо виводиш то ясно що питання будуть коли заведеш.
Додано: Сер 10 кві, 2024 23:18
Ну вот исходный текст этого аларма составлен так, что сильно не очевидно, что речь только о заведении. И, судя по тамошним комментариям, народ волнует тема исключительно вывода. Вывода именно из украинских банков, что, вероятно, здесь тоже топик.
Додано: Чет 11 кві, 2024 00:46
movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?
Короче хто юзав трансферго для кріпти або просто поганяти туди сюди гроші, то не робіть платежі в Україну.
Додано: Чет 11 кві, 2024 01:14
Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадёт
То, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.
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