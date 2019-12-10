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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 141142143144
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 10:56

  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 12:11

  sens написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )


по ухилянтам було два місяці на зняття коштів - хто не встиг , того чекають штрафи і примусові дії з ТЦК ( ТАК ЦЕ КЛЬОВО !!! )

та ще +1..2 міс є :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:53

  moveton написав:
  1finanсier написав:Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )

Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого :twisted:
было в других ветках, например там viewtopic.php?p=5697895#p5697895
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:56

еще было viewtopic.php?p=5704858#p5704858
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 22:52

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Не фінмон в прямому сенсі слова, але все ж фінмон.

❗️ «Крутили схемки» у 2022-2023 році через особисті картки? Податкова йде до Вас!

💬 В квітні фіксуємо нетипові звернення від клієнтів, а точніше «запрошення» від податківців відвідати стіни податкової з метою подати декларацію про майновий стан та доходи за підсумками 2023 року. За словами податківців, вони володіють інформацією, що задекларувати Вам точно є що.

Це доволі дивно, оскільки банки такого характеру інформацію в податкову не передають (є винятки звичайно, але це не той кейс), тому встановити що саме знають податківці нам вдалось в ході розмов з нашими клієнтами. У всіх клієнтів виявились схожі нюанси, а саме – використання сервісів для подальшого переказу іноземної валюти, зокрема TransferGo.

🤯 Як виявилось, що саме ті хто робив перекази у 2023 році через такий сервіс як TransferGO (чи його аналоги) підпали під роздачу. Справа в тому, що ця компанія працює на нашому ринку легально, а отже звітує про свою діяльність в податкову і працює в рамках нашого законодавства.

📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.
А згідно норм Податкового кодексу, зокрема статті 164 – додаткове благо оподатковується на загальних підставах, тобто 18% ПДФО та 1.5% військового збору.

Пишіть в коментарях, чи «крутили схемки» через подібні сервіси та чи отримали свій лист щастя? Можливо хтось вже був в податковій і давав пояснення?

https://t.me/yankiv_law/1290
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:08

  adj написав:📝 Вищезазначена компанія відзвітувала про перекази фізичних осіб за кодом ознаки «126». Під цим кодом проводиться дохід, отриманий платником податку як додаткове благо.

Там в комментариях автор уточнил, что речь о переводах только НА украинские карты. TransferGo обычно используют в обратном направлении.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:14

moveton так і фінмон у нас на укр форумі, відносно укр банків. Якщо виводиш то ясно що питання будуть коли заведеш.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 23:18

  adj написав:moveton так і фінмон у нас на укр форумі, відносно укр банків. Якщо виводиш то ясно що питання будуть коли заведеш.

Ну вот исходный текст этого аларма составлен так, что сильно не очевидно, что речь только о заведении. И, судя по тамошним комментариям, народ волнует тема исключительно вывода. Вывода именно из украинских банков, что, вероятно, здесь тоже топик.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 00:46

movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?

Короче хто юзав трансферго для кріпти або просто поганяти туди сюди гроші, то не робіть платежі в Україну.
adj
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 01:14

  adj написав:movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?

Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадёт :)

То, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.
moveton
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