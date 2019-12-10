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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:01

  moveton написав:
  adj написав:movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?

Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадёт :)

То, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.

Чи не чути, щоб за WISE чіплялися як за TransferGo?
makar_
 
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