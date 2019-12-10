moveton написав:

adj написав: movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі? все очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?

Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадётТо, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.