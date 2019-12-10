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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 12:01

  moveton написав:
  adj написав:movetonвсе очевидно, код додаткового блага відображається в довідці про доходи, відповідно це лише за вхідні операції. Як можна нарахувати додаткове благо за вихідні платежі?

Для меня совсем не очевидно, что в отчётности от TransferGo налоговой как-то обосновано откуда взялось это число и TransferGo не может нарисовать его по своему усмотрению. Судя по тем каментам, я в этом не одинок. Но, конечно, если уточнить сразу, что насчитало не на все платежи, то кликбейтность статьи сильно упадёт :)

То, что налоговая всячески отбивает желание что-то переводить в Украину, не новость. Тут больше удивительно, что использовать TransferGo для переводов в Украину - это сколь-нибудь массовое явление. В этом-то направлении SWIFT и SEPA пока работают и, вроде, банки об этом в налоговую обычно не стучат.

Чи не чути, щоб за WISE чіплялися як за TransferGo?
makar_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:15

  flysoulfly написав:
  Amethyst написав:Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування
:oops: это не понял: там же не про 1 день...

таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ),
главное затем не снимать неделями?

А вы от не заметили такое явление?
Шо финмон банки возбуждается при попытке очередного (2..3) вывода средств. Т.е. банка спокойно разрешила клиенту с пустой Анкетой 2..3 раза завести по 100..200К, и как только он очередной раз пытается вывести гроши, то банка вдруг СТРОГО спрашивает: "а звідки у тебе гроші, хлопче". А до этого банка как-то и отмазывала клиента от ФМ :)
Банке оч. выгодно шобы клиент хранил у нее гроши, банка ужом вьётся перед ФМ НБУ, прикрывая такого клиента... но приходит/доходит время до штрафа от регулятора, и банка начинает выкручивать.. карманы и клиенту, прикрывая свую дупу. Отакие они эконом. оправданные отношения у нас :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:56

Подскажите, в каких банках наиболее лояльный финмон. Нужно перевести валюту (около 5000 долл) со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время. Поэтому придется, видимо, отправлять СВИФТом.
Нужно решить, куда//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:35

asti А наличными не отдадут?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:35

asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:37

Amid Нет, если заблокировали только свифт.
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:40

  Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.

И шо в назначении было указано, неужели шото про 15 ст.?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:47

  Amethyst написав:
  Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.

И шо в назначении было указано, неужели шото про 15 ст.?

Перевели с таким комментарием. Про 15ст не вкурсе :D
Transfer of own funds upo n account
closing according to the termination of business relations +
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:52

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Danik написав:Amid Нет, если заблокировали только свифт.
Цікаво хтось писав заяву на видачу готівки?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:52

  Danik написав:Amid Нет, если заблокировали только свифт.
А почему, кстати?

Что за бред если банк таки отдает деньги то почему не отдать в кассе?? Это типа специально чтобы срубить комиссию
за СВИФТ и испортить человеку деловую репутацию??!
asti
 
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