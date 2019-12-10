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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 143144145146
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:53

  Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
Какая была комиссия по СВИФТУ,
Эксим взял что-нибудь?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 10:27

  asti написав:
  Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
Какая была комиссия по СВИФТУ,
Эксим взял что-нибудь?!

Из Райфа отправят бесплатно. В Єксим зашло также.
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 11:57

Спасибо, я вчера зашёл в Аккорд и уточнил по поводу перевода туда денег заблокированных в Райфе - начальник отделения сразу уточнила: 15 статья? -Да) -Ни в коем случае
- это черная метка на всю жизнь - наш финмон вас тоже блоконет и неизвестно, отдаст ли деньги - пробуйте через Мотор, БиС, КомИн и иже с ними. У нас - нет)))
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:14

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

  asti написав:со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе

Земеля, это тебя за карусели прижучили?
dimo_0n
 
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