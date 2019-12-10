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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:53
Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
Какая была комиссия по СВИФТУ,
Эксим взял что-нибудь?!
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asti
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Додано: Суб 01 чер, 2024 10:27
asti написав: Danik написав:asti
Переводил в Єксим на долларовый счет от депозита, с него на карту для выплат и снятие в кассе.
Какая была комиссия по СВИФТУ,
Эксим взял что-нибудь?!
Из Райфа отправят бесплатно. В Єксим зашло также.
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Danik
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Додано: Суб 01 чер, 2024 11:57
Спасибо, я вчера зашёл в Аккорд и уточнил по поводу перевода туда денег заблокированных в Райфе - начальник отделения сразу уточнила: 15 статья? -Да) -Ни в коем случае
- это черная метка на всю жизнь - наш финмон вас тоже блоконет и неизвестно, отдаст ли деньги - пробуйте через Мотор, БиС, КомИн и иже с ними. У нас - нет)))
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asti
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Додано: Суб 01 чер, 2024 13:14
asti написав:
со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе
Земеля, это тебя за карусели прижучили?
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dimo_0n
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Додано: Суб 01 чер, 2024 14:12
ещё в начале февраля написал про фин в Авале и как я на него нарвался. Тогда и пару дней назад писал, что с Аваля надо линять у кого есть там монеты и кто активно пользуется пополнением и снятием. Все клиенты рано или поздно попадут под фин.Райффайзен Банк
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:00
dimo_0n написав: asti написав:
со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе
Земеля, это тебя за карусели прижучили?
За перекидки с карты на карту,
хотя в последнее время я этим особо не злоупотреблял))
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