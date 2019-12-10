Какая была комиссия по СВИФТУ,
Эксим взял что-нибудь?!
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:53
Додано: Суб 01 чер, 2024 10:27
Додано: Суб 01 чер, 2024 11:57
Спасибо, я вчера зашёл в Аккорд и уточнил по поводу перевода туда денег заблокированных в Райфе - начальник отделения сразу уточнила: 15 статья? -Да) -Ни в коем случае
- это черная метка на всю жизнь - наш финмон вас тоже блоконет и неизвестно, отдаст ли деньги - пробуйте через Мотор, БиС, КомИн и иже с ними. У нас - нет)))
Додано: Суб 01 чер, 2024 13:14
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:12
ещё в начале февраля написал про фин в Авале и как я на него нарвался. Тогда и пару дней назад писал, что с Аваля надо линять у кого есть там монеты и кто активно пользуется пополнением и снятием. Все клиенты рано или поздно попадут под фин.
Райффайзен Банк
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:00
Додано: Суб 01 чер, 2024 21:34
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:08
А что указывает?
И потом, в банках не глупые люди сидят за редким исключением - недавно спрашивал у менеджера в Укргазе какая будет комиссия за зачисление валюты СВИФТОМ со своего счёта в другом украинском банке на счёт в Укргазе, и он - добрая душа - в сердцах спросил: да зачем оно вам надо валюту по Украине СВИФТом гонять - просто снимите наличку в другом банке и принесите к нам - делов-то!
М-да... на моё счастье уровень работников в госбанках именно такой)) 😇😇😇
Додано: Суб 01 чер, 2024 22:25
Тобто? см. viewtopic.php?p=5732582#p5732582
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