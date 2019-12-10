Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 02 чер, 2024 12:12
Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
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