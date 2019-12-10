Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 12:12
Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:54
Додано: Нед 02 чер, 2024 14:13
не факт.
Я б попробовал. Ваши доки про получение всех гривнеденег от выплат ОВГЗ может удовлетворят. Это ж абсолютно нормальный легалайз. На мыло послать с подробными комментариями, включая доки старой продажи недвиги. Мож, увидят те цифры, образумятся: реально денежного клиента теряют из-за банальных "копеешных" транзакций.
И 5 килобаксов - довольно небольшой, тривиальный размерчик . Райф на массовость( относительную) р2р-пополнений триггерится
Додано: Нед 02 чер, 2024 15:31
Я всё именно так и сделал - отправил доки по недвиге
и купоны по ОВГЗ за 5 лет. ПУМБ эти документы не устроили, посмотрим что скажет Райф...
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