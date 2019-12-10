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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:12

  asti написав:
  dimo_0n написав:
  asti написав:со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе
Земеля, это тебя за карусели прижучили?
За перекидки с карты на карту,
хотя в последнее время я этим особо не злоупотреблял))

Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:54

  asti написав:со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе

За перекидки с карты на карту,
хотя в последнее время я этим особо не злоупотреблял
а у них этот временной лаг как обычно несколько месяцев и бывал
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:13

  asti написав:заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время
не факт.
Я б попробовал. Ваши доки про получение всех гривнеденег от выплат ОВГЗ может удовлетворят. Это ж абсолютно нормальный легалайз. На мыло послать с подробными комментариями, включая доки старой продажи недвиги. Мож, увидят те цифры, образумятся: реально денежного клиента теряют из-за банальных "копеешных" транзакций.
И 5 килобаксов - довольно небольшой, тривиальный размерчик . Райф на массовость( :twisted: относительную) р2р-пополнений триггерится
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:31

Я всё именно так и сделал - отправил доки по недвиге
и купоны по ОВГЗ за 5 лет. ПУМБ эти документы не устроили, посмотрим что скажет Райф...
asti
 
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