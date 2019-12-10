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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 144145146147
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 12:12

  asti написав:
  dimo_0n написав:
  asti написав:со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе
Земеля, это тебя за карусели прижучили?
За перекидки с карты на карту,
хотя в последнее время я этим особо не злоупотреблял))

Ну да, лимит на это дело поставить тяжело.
Хотя наверно лимит есть, и Вы его не достигли.
А какие объемы Вы перекидали? Между чужими картами?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:54

  asti написав:со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе

За перекидки с карты на карту,
хотя в последнее время я этим особо не злоупотреблял
а у них этот временной лаг как обычно несколько месяцев и бывал
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:13

  asti написав:заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время
не факт.
Я б попробовал. Ваши доки про получение всех гривнеденег от выплат ОВГЗ может удовлетворят. Это ж абсолютно нормальный легалайз. На мыло послать с подробными комментариями, включая доки старой продажи недвиги. Мож, увидят те цифры, образумятся: реально денежного клиента теряют из-за банальных "копеешных" транзакций.
И 5 килобаксов - довольно небольшой, тривиальный размерчик . Райф на массовость( :twisted: относительную) р2р-пополнений триггерится
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 15:31

Я всё именно так и сделал - отправил доки по недвиге
и купоны по ОВГЗ за 5 лет. ПУМБ эти документы не устроили, посмотрим что скажет Райф...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 19:37

  asti написав:Подскажите, в каких банках наиболее лояльный финмон. Нужно перевести валюту (около 5000 долл) со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время. Поэтому придется, видимо, отправлять СВИФТом.
Нужно решить, куда//)

А що це за 15а стаття?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2024 19:59

  1finanсier написав:
  asti написав:Подскажите, в каких банках наиболее лояльный финмон. Нужно перевести валюту (около 5000 долл) со счета заблокированного по 15-й статье в Райфе. Судя по сообщениям на форуме предоставлять какие либо документы в Райф нет никакого смысла - только затянет время. Поэтому придется, видимо, отправлять СВИФТом.
Нужно решить, куда//)

А що це за 15а стаття?


"Стаття 15. Відмова від встановлення (підтримання) ділових відносин, проведення фінансової операції"

Стандартно все.Розрив ділових відносин.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 08:44

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

[url="https://minfin.com.ua/ua/2024/06/13/128945028/"]Як Сенс розірвав стосунки із клієнткою, яка купила ОВДП на гроші від депозиту, але не підтвердила їх чистоту[/url]
Цікаво буде для тих, хто досі чомусь думає, що це неправомірно і можна скаржитись в НБУ.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:23

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.


Доречі по сенсу десь вже не так давно було, коли заблокували кошти принесені на депозиті які були декілька місяців отримані з депозита у них же.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 10:48

  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 12:04

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:


посмотрим ещё после 16 июля. Там возможны будут от НБУ сюрпризы для мужчин 25-60. Если хотят ограничить в админст. услугах, то тогда чем хуже банковские счета? Их не блоканут, но для некоторых операций будут запрашивать облик. документ. Всякую коммуналку, алименты, то можно оплатить, а вот оплатить переоформл. машины, квартиры, взять кредит, разместить депозит или даже разместить депозит и ОВГЗ дадут, а вот забрать....? или воспольз. др. услугами, то давай военный документ.
Игорь Алексеевич
 
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