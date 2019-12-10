Amethyst написав:посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.
Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів
Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))