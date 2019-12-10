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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 145146147148
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:53

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:08

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

По-перше, юристи від імені банку будуть спілкуватися лише в межах повноважень,а у банків їх зараз як у податківців - немає підтвердження одразу проблеми. По-друге,щодо суду - судовий збір та кошти за правову допомогу сплачує позивач а далі хто програв,додам що нині суди дуже зменшують винагороду юристів або юристи непомірно багато хочуть за свої послуги. Наприклад в районний суд заява і інтереси в суді прайс від 500 уо , тому далі лише дорожче . Враховуючи що судитися будете за гривні і отримуєте гривні - відмінусуйте в середньому від 10% за рік .
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:11

  asti написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.

Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів :mrgreen:

Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))


Ви бажаєте листування цінним листом з описом і чекати місяць на відповідь? Щоб отримати за моральні страждання треба лише довести - зазвичай не більше 3000 грн коштує нервовий зрив громадянина,хоча просить від 150000 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:45

Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...
asti
 
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