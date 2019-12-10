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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 14 чер, 2024 18:53
Amethyst написав: посетитель написав:
Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.
Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів
Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:08
Amethyst написав: посетитель написав:
Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.
Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів
По-перше, юристи від імені банку будуть спілкуватися лише в межах повноважень,а у банків їх зараз як у податківців - немає підтвердження одразу проблеми. По-друге,щодо суду - судовий збір та кошти за правову допомогу сплачує позивач а далі хто програв,додам що нині суди дуже зменшують винагороду юристів або юристи непомірно багато хочуть за свої послуги. Наприклад в районний суд заява і інтереси в суді прайс від 500 уо , тому далі лише дорожче . Враховуючи що судитися будете за гривні і отримуєте гривні - відмінусуйте в середньому від 10% за рік .
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:11
asti написав: Amethyst написав: посетитель написав:
Та до людей чомусь важко доходить що банк в будь-який момент на свій розсуд, без пояснення причини може розірвати ділові відносини.Три самих хитрих банка ще за це гроші візьмуть з клієнта.
А розсуд у банка може бути дуже специфічний.Але ж ні, адепти будуть розповідати про тероризм ті інші махінації.
Розрив відносин це одне, а от блокування на 1..1.5 міс з витребуванням незрозумілих доків і відповіданнями на запити клієнта по 30дн це інша справа... За це можна і до суду подати, але ж судитися будете 1..1.5 роки, ще й юристу кошти немалі заплатите. Отака вона любов банкстерів
Та справа не тільки у строках, якщо б, наприклад, можна було через суд нахилити банк і не тільки повернути свої кошти, а ще й пару мільйонів за моральні збитки стягнути, тоді можна й судитися, але ж бачите, хитрий Райф усе листування електронкою веде - мабуть спеціально щоб ніяких паперових носіїв їхнього свавілля не лишилося))
Ви бажаєте листування цінним листом з описом і чекати місяць на відповідь? Щоб отримати за моральні страждання треба лише довести - зазвичай не більше 3000 грн коштує нервовий зрив громадянина,хоча просить від 150000 грн.
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 22:45
Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:04
asti написав:
Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...
Банк онлайн і швидко питання не вирішує,нажаль НБУ надав повноваження на моніторинг банкам.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 19:06
asti написав:
Та я нічого не хочу - хай віддадуть мені мої гроші
та й по всьому...
Карму треба випити до останньої краплі.
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Додано: Нед 16 чер, 2024 20:21
Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?
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artiren_88_kuch1mail
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Додано: Пон 17 чер, 2024 12:32
artiren_88_kuch1mail написав:
Подниму вопрос с переводом остатка средств на счет другого банка при разрыве деловых отношений по ст.15. У кого был опыт такого перевода? Где подобное примут?
ну це чорна мітка!
Почніть з цього місця viewtopic.php?p=5732565#p5732565
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Amethyst
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