Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:12
Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
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