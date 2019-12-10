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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 146147148149
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 14:12

  Amethyst написав:
  artiren_88_kuch1mail написав:Це не розрив. Це лояльне... обмеження і видавлювання вас з банки за "власним бажанням" :)


Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
artiren_88_kuch1mail
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