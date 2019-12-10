Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 14:12
Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:46
если депозиты "неразрывные" то банк для того чтобы унять "зуд ваших рук" просто укажет вам на соответствующий пункт договора
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:11
В договоре нельзя разрывать в одностороннем порядке, а поскольку они мне уже сообщили о разрыве деловых отношений, то теперь дело за мной. Думаю, что такой депозит прервать вполне возможно.
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:48
О каком банке речь? Офпред Сенса к примеру в соответствующей ветке в свое время комментировал - что при разрыве деловых отношений "неразрывный депо" возвращается все равно по сроку...
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