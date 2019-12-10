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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 14:12
Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
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artiren_88_kuch1mail
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:46
artiren_88_kuch1mail написав:
Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
если депозиты "неразрывные" то банк для того чтобы унять "зуд ваших рук"
просто укажет вам на соответствующий пункт договора
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WallNutPen
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Додано: Пон 17 чер, 2024 16:11
WallNutPen написав:
если депозиты "неразрывные" то банк для того чтобы унять "зуд ваших рук"
просто укажет вам на соответствующий пункт договора
В договоре нельзя разрывать в одностороннем порядке, а поскольку они мне уже сообщили о разрыве деловых отношений, то теперь дело за мной. Думаю, что такой депозит прервать вполне возможно.
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artiren_88_kuch1mail
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Додано: Пон 17 чер, 2024 16:48
artiren_88_kuch1mail написав: WallNutPen написав:
если депозиты "неразрывные" то банк для того чтобы унять "зуд ваших рук"
просто укажет вам на соответствующий пункт договора
В договоре нельзя разрывать в одностороннем порядке, а поскольку они мне уже сообщили о разрыве деловых отношений, то теперь дело за мной. Думаю, что такой депозит прервать вполне возможно.
О каком банке речь? Офпред Сенса к примеру в соответствующей ветке в свое время комментировал - что при разрыве деловых отношений "неразрывный депо" возвращается все равно по сроку...
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WallNutPen
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Додано: Пон 17 чер, 2024 17:12
WallNutPen написав:
О каком банке речь? Офпред Сенса к примеру в соответствующей ветке в свое время комментировал - что при разрыве деловых отношений "неразрывный депо" возвращается все равно по сроку...
О нём как раз и речь. Но это мнение представителя банка, банк то как раз настаивает на том, что депо неразрывный, но разве кто пробовал обжаловать подобное решение банка через суд в подобном случае?
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artiren_88_kuch1mail
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Додано: Пон 17 чер, 2024 17:38
artiren_88_kuch1mail
не ну в таком случае - флаг вам в руки. Имхо этот путь из разряда - долго, дорого и слабоэфективно. Но если есть желание "погрызть жтот кактус" - кто ж вам запретит?
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Додано: Пон 17 чер, 2024 18:23
artiren_88_kuch1mail написав:
О нём как раз и речь. Но это мнение представителя банка, банк то как раз настаивает на том, что депо неразрывный, но разве кто пробовал обжаловать подобное решение банка через суд в подобном случае?
Депо хотя бы пятилетний? Иначе он закончится раньше, чем суд соберётся что-то решать.
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