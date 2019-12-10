Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 14:12
Ну желание есть, конечно, проверить, как банк поступит, если я не напишу заявление о закрытии счетов, но напишу заявление о возврате депозитов в кассе банка) Прям руки чешутся.
Додано: Пон 17 чер, 2024 15:46
если депозиты "неразрывные" то банк для того чтобы унять "зуд ваших рук" просто укажет вам на соответствующий пункт договора
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:11
В договоре нельзя разрывать в одностороннем порядке, а поскольку они мне уже сообщили о разрыве деловых отношений, то теперь дело за мной. Думаю, что такой депозит прервать вполне возможно.
Додано: Пон 17 чер, 2024 16:48
О каком банке речь? Офпред Сенса к примеру в соответствующей ветке в свое время комментировал - что при разрыве деловых отношений "неразрывный депо" возвращается все равно по сроку...
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:12
О нём как раз и речь. Но это мнение представителя банка, банк то как раз настаивает на том, что депо неразрывный, но разве кто пробовал обжаловать подобное решение банка через суд в подобном случае?
Додано: Пон 17 чер, 2024 17:38
artiren_88_kuch1mail не ну в таком случае - флаг вам в руки. Имхо этот путь из разряда - долго, дорого и слабоэфективно. Но если есть желание "погрызть жтот кактус" - кто ж вам запретит?
Додано: Пон 17 чер, 2024 18:23
Депо хотя бы пятилетний? Иначе он закончится раньше, чем суд соберётся что-то решать.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:17
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Считаю при разрыве отношений депо надо что б действовал до конца, но проценты не начислять.Шутка если что.
Вообще ситуация какая-то дебильная получается если депо не выдавать.Отношения ж разорвали.Тут либо всё либо ничего должно быть.Если депо не отдавать то отношения как ни крути продолжаются.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:28
Нее, тут же корень зла как раз в том, что депо потом выдаётся. А нужно его сразу отчуждать в пользу банка. А то действительно какое-то не серьёзное затягивание и бывший клиент не доволен тем, что ему депо отдадут и норовит в суд подать.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:38
А кто-нибудь пытался договориться с банком чтобы ему просто деньги в кассе выдали в случае разрыва или только перевод? (Интересует Райф в первую очередь)
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