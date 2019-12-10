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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:57
Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.
Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.
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