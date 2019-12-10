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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 147148149150
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:38

А кто-нибудь пытался договориться с банком чтобы ему просто деньги в кассе выдали в случае разрыва или только перевод? (Интересует Райф в первую очередь)
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 19:57

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.

Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 20:20

  посетитель написав:Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.

Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.

Это то, что я называю "двухходовочка от государства". Хотя в данном случае не совсем государство, но корень проблемы оттуда. Это когда для реализации своих законных интересов гражданин (а чаще предприятие) вынуждено, вследствие установленных процедур, совершать, якобы добровольно, действия, к которым никакие законы не обязывают, и даже наоборот, утверждается, что такие действия должны совершаться только по свободному волеизъявлению. Самый простой пример -- уплата налогов, если гражданин их оплачивает сам. Чтобы заплатить какую-то сумму на счет казначейства, гражданину нужно или открыть счет в банке, т.е. вступить в договорные отношения, которые ему, может быть, вообще не нужны, или же прийти с квитанцией в кассу и заплатить комиссию, т.е. оплатить услуги, которые ему тоже не нужны. Принуждать и к тому, и к другому -- явно запрещено законом, но почему-то это не считается принуждением, если вам угрожает не бандит пистолетом, а государство штрафом и судебной (а сейчас уже и внесудебной) системой. Таких ситуаций просто море, и далеко не все можно решить с минимальными потерями, как в случае со счётом, где можно легко найти бесплатный вариант.

Банки, имеющие власть над деньгами клиентов, поступают точно таким же образом. По хорошему банк, принявший решение о разрыве отношений, должен нести ответственность, если после такого решения отношения по факту продолжаются. Если бы за это висела угроза штрафа, банки бы моментально находили способы вернуть остатки клиенту. Но нет, власти (а владельцы банков с властью всегда в одной упряжке) никогда не принимают действенные механизмы привлечения себя к ответственности, множество способов привлечения к ответственности предусматриваются только для челяди и неугодных.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 19:19

  посетитель написав:Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.

Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.

Можно было бы на это сослаться теоретически, но у меня уже не получится так как деньги заходили со счетов в других банках. Правда, гривневых, но Райф может и гривной отдать поменяв доллар по курсу НБУ, например.
А вообще-то отправить куда-то деньги засвеченные по 15 статье это большая проблема как оказалось - из всех банков где я побывал с подобным предложением согласился только Мотор но! у него, как и у практически всех остальных мелких банков нет счета-корреспондента в западном банке, поэтому переводить их из Райфа будут через один из украинских системников - в случае Мотора это Эксим и ПУМБ, в случае БиСа это Пивденный и так далее. И скорее всего их там тоже блоконут. Короче, замкнутый круг получается))
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  #<1 ... 147148149150
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