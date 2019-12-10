Додано: Пон 17 чер, 2024 20:20

посетитель написав: Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.



Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан. Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.

Это то, что я называю "двухходовочка от государства". Хотя в данном случае не совсем государство, но корень проблемы оттуда. Это когда для реализации своих законных интересов гражданин (а чаще предприятие) вынуждено, вследствие установленных процедур, совершать, якобы добровольно, действия, к которым никакие законы не обязывают, и даже наоборот, утверждается, что такие действия должны совершаться только по свободному волеизъявлению. Самый простой пример -- уплата налогов, если гражданин их оплачивает сам. Чтобы заплатить какую-то сумму на счет казначейства, гражданину нужно или открыть счет в банке, т.е. вступить в договорные отношения, которые ему, может быть, вообще не нужны, или же прийти с квитанцией в кассу и заплатить комиссию, т.е. оплатить услуги, которые ему тоже не нужны. Принуждать и к тому, и к другому -- явно запрещено законом, но почему-то это не считается принуждением, если вам угрожает не бандит пистолетом, а государство штрафом и судебной (а сейчас уже и внесудебной) системой. Таких ситуаций просто море, и далеко не все можно решить с минимальными потерями, как в случае со счётом, где можно легко найти бесплатный вариант.Банки, имеющие власть над деньгами клиентов, поступают точно таким же образом. По хорошему банк, принявший решение о разрыве отношений, должен нести ответственность, если после такого решения отношения по факту продолжаются. Если бы за это висела угроза штрафа, банки бы моментально находили способы вернуть остатки клиенту. Но нет, власти (а владельцы банков с властью всегда в одной упряжке) никогда не принимают действенные механизмы привлечения себя к ответственности, множество способов привлечения к ответственности предусматриваются только для челяди и неугодных.