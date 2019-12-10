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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:38
А кто-нибудь пытался договориться с банком чтобы ему просто деньги в кассе выдали в случае разрыва или только перевод? (Интересует Райф в первую очередь)
Додано: Пон 17 чер, 2024 19:57
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Вопрос интересный.Почему это только перечислением на счёт в другой банк.Пусть действительно налом выдают.Тем более в постановке НБУ про там такая возможность косвенно предусмотрена.
Ну и допустим нет у человека счетов в другом банке, а открывать он для этого не обязан.
Додано: Пон 17 чер, 2024 20:20
Это то, что я называю "двухходовочка от государства". Хотя в данном случае не совсем государство, но корень проблемы оттуда. Это когда для реализации своих законных интересов гражданин (а чаще предприятие) вынуждено, вследствие установленных процедур, совершать, якобы добровольно, действия, к которым никакие законы не обязывают, и даже наоборот, утверждается, что такие действия должны совершаться только по свободному волеизъявлению. Самый простой пример -- уплата налогов, если гражданин их оплачивает сам. Чтобы заплатить какую-то сумму на счет казначейства, гражданину нужно или открыть счет в банке, т.е. вступить в договорные отношения, которые ему, может быть, вообще не нужны, или же прийти с квитанцией в кассу и заплатить комиссию, т.е. оплатить услуги, которые ему тоже не нужны. Принуждать и к тому, и к другому -- явно запрещено законом, но почему-то это не считается принуждением, если вам угрожает не бандит пистолетом, а государство штрафом и судебной (а сейчас уже и внесудебной) системой. Таких ситуаций просто море, и далеко не все можно решить с минимальными потерями, как в случае со счётом, где можно легко найти бесплатный вариант.
Банки, имеющие власть над деньгами клиентов, поступают точно таким же образом. По хорошему банк, принявший решение о разрыве отношений, должен нести ответственность, если после такого решения отношения по факту продолжаются. Если бы за это висела угроза штрафа, банки бы моментально находили способы вернуть остатки клиенту. Но нет, власти (а владельцы банков с властью всегда в одной упряжке) никогда не принимают действенные механизмы привлечения себя к ответственности, множество способов привлечения к ответственности предусматриваются только для челяди и неугодных.
Додано: Вів 18 чер, 2024 19:19
Можно было бы на это сослаться теоретически, но у меня уже не получится так как деньги заходили со счетов в других банках. Правда, гривневых, но Райф может и гривной отдать поменяв доллар по курсу НБУ, например.
А вообще-то отправить куда-то деньги засвеченные по 15 статье это большая проблема как оказалось - из всех банков где я побывал с подобным предложением согласился только Мотор но! у него, как и у практически всех остальных мелких банков нет счета-корреспондента в западном банке, поэтому переводить их из Райфа будут через один из украинских системников - в случае Мотора это Эксим и ПУМБ, в случае БиСа это Пивденный и так далее. И скорее всего их там тоже блоконут. Короче, замкнутый круг получается))
Додано: Суб 22 чер, 2024 17:13
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Писав про колегу, якого Приват кілька разів блокував за зняття власних грошей із власних рахунків. Так от він таки вивів всі свої кошти, закрив рахунок ФОП. А тепер Приват ще раз його заблокував за те, що скидував з Моно по 50к грн. в місяць і купував валюту в Приваті...
Мораль історії: якщо банк почав моніторити, то далі буде тільки гірше. Я завжди вважав, що надані при моніторингу документи спрощують подальше використання банку...
Додано: Суб 22 чер, 2024 18:49
І тому тут ніколи і нічого не зміниться.
Все куплено та продано наперед, у залишку – підпорядкування.
Додано: Суб 22 чер, 2024 20:25
І усе це безглуздя відбувається на фоні того що через сірі обмінки на кшталт Exchange йдуть мільйони готівки - одного разу я стояв у черзі щоб здати валюту і якийсь дядько (на вигляд типовий український кровосіся середньої ланки) відправляв по коду більше 100 тисяч доларів, а після того як відправив бакси ще й купив там же вісім тисяч євро, а іншого разу інший чоловік отримував також по коду півтора мільйони гривень.
А мене у райфі блоконули за якісь копійки - 150000 обороту за місяць і не розблокували навіть після того як я надав їм довідок на майже два мільйони гривень отриманих абсолютно білих доходів - купонів по ОВДП! І це при тому, що у тому ж відділенні Райфу де я обслуговувався сім'я місцевих валютників регулярно скупляє тисячами долярів валюту називаючи ліві телефони та імена...
І я ще повинен після цього іти на фронт і захищати усю цю шоблу??! Нізащо!!! 😡😡😡
Додано: Суб 22 чер, 2024 22:53
asti
А так то пішов би, ага.. а тепер ні.
Всі карусельщики такі брехливі лицеміри?
Реалії виглядають інакше: зможе карусельщик сховатись - не піде. Буде далі каруселити. Не зможе , притиснуть , обкладуть штрафами - піде. І ні до чого тут оті розповіді про «не така Батьківщина».
Додано: Суб 22 чер, 2024 23:58
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Згоден.Якщо людина не хоче то все це відмазки.Але і ніякими штрафами і іншими примусами її теж не затягнути.
Додано: Нед 23 чер, 2024 08:58
Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!
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