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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 148149150151
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:21

  asti написав:
  посетитель написав:Згоден.Якщо людина не хоче то все це відмазки.Але і ніякими штрафами і іншими примусами її теж не затягнути.

Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!


Ну фінмоніторинг у нас для простих людей(та і закони теж).А так дійсно теж бачу як це все просто обходиться "правильними людьми".
Вон Коля Тищенко знов відмітився.А зняти з нього депутатства і мобілізувати не можна.Це ж не законно ага.А красти і підминати під себе колцентри можна.

Фінмон в наших банках фактично налаштован під клієнта який отримує зарплату по зарплатному проекту, знімає ці кошти чи розраховується ними, і трохи переказів.Все інше лотерея.З нульовою відповідальністю банків і презумпцією вини клієнта, яку в принципі, якщо банк захоче, спростувати не можливо взагалі ніякими доводами.
Востаннє редагувалось посетитель в Нед 23 чер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:29

Про фин и особенно у Райфа уже год пишут, а народ всё равно лезит в этот банк. Особенно под акции райфа по валюте и через неделю после акций начинают жаловаться про фин. Хотя уже всё досконально было про фин райфа описано начиная с 23г.
Практически у всех банков, если снимать, пополнять постоянно хотя бы по 50 тыс в мес., то 100 пудов заглючит фин. И не какие басни про 400тыс в мес. не подходят. Хлоп и глюк. Конечно, если есть доки про лимон оборота, то тогда можно работать. Но обычно с такими доками народ не играет в игры с банками, у них др. планы приумножить капитал по др. схемам. А банк глючит из данных анкет. Доход указывают многие 20тыс в мес., а проворачивают по 100тыс. в неделю. Особенно когда была карусель, то пхали в тумбы и потом переводили по др. банкам по 100-200тыс.
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:38

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Доречі.Вже не перший раз спадає на думку скласти список банків куди не лізти своїми грошима.Із того що зрозумів це:

1.райф
2.пумб
3.південний
4.абанк
5.ізі
6 ?
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