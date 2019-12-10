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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:21
asti написав: посетитель написав:
Згоден.Якщо людина не хоче то все це відмазки.Але і ніякими штрафами і іншими примусами її теж не затягнути.
Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!
Ну фінмоніторинг у нас для простих людей(та і закони теж).А так дійсно теж бачу як це все просто обходиться "правильними людьми".
Вон Коля Тищенко знов відмітився.А зняти з нього депутатства і мобілізувати не можна.Це ж не законно ага.А красти і підминати під себе колцентри можна.
Фінмон в наших банках фактично налаштован під клієнта який отримує зарплату по зарплатному проекту, знімає ці кошти чи розраховується ними, і трохи переказів.Все інше лотерея.З нульовою відповідальністю банків і презумпцією вини клієнта, яку в принципі, якщо банк захоче, спростувати не можливо взагалі ніякими доводами.
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в Нед 23 чер, 2024 10:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:29
Про фин и особенно у Райфа уже год пишут, а народ всё равно лезит в этот банк. Особенно под акции райфа по валюте и через неделю после акций начинают жаловаться про фин. Хотя уже всё досконально было про фин райфа описано начиная с 23г.
Практически у всех банков, если снимать, пополнять постоянно хотя бы по 50 тыс в мес., то 100 пудов заглючит фин. И не какие басни про 400тыс в мес. не подходят. Хлоп и глюк. Конечно, если есть доки про лимон оборота, то тогда можно работать. Но обычно с такими доками народ не играет в игры с банками, у них др. планы приумножить капитал по др. схемам. А банк глючит из данных анкет. Доход указывают многие 20тыс в мес., а проворачивают по 100тыс. в неделю. Особенно когда была карусель, то пхали в тумбы и потом переводили по др. банкам по 100-200тыс.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 10:38
Доречі.Вже не перший раз спадає на думку скласти список банків куди не лізти своїми грошима.Із того що зрозумів це:
1.райф
2.пумб
3.південний
4.абанк
5.ізі
6 ?
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Додано: Нед 23 чер, 2024 13:21
asti написав:
Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!
Немножко непонятно, если именно в войну не заниматься улучшением собираемости налогов (напомню, военный бюджет финансируется только из внутренних источников) и перекрытием финансирования шпионов, то когда это вообще делать? Какая с этого результативность и побочный ущерб, то уже другой вопрос. Делают, как могут.
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moveton
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:16
moveton написав: asti написав:
Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!
Немножко непонятно, если именно в войну не заниматься улучшением собираемости налогов (напомню, военный бюджет финансируется только из внутренних источников) и перекрытием финансирования шпионов, то когда это вообще делать? Какая с этого результативность и побочный ущерб, то уже другой вопрос. Делают, как могут.
Корову конечно можно доить в дырявое ведро, а потом говорить что в том что у нас мало молока виновата корова.Для начала как говорил наш президент "пИсдить меньше надо".Но только почему-то с коррупцией и воровством мы не боремся.Не начаси.Ну про то что законы у нас только для обычных людей я уже говорил.
Возвращаясь к финмониторингу.Сейчас очередной глава НБУ закончит свою работу и опять "каким-то чудом" окажется за границей.И как так оно у нас получается финмон есть в смысле запрет на выезд есть, а по факту (выводят деньги) выезжают без проблем.
Востаннє редагувалось посетитель
в Нед 23 чер, 2024 14:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:17
moveton написав: asti написав:
Просто дебільна ситуація склалася: на дворі війна, обстріли, гинуть люди, знищена енергогенерація, а вони за фінмон взялися і кошмарять людей, які попри все довіряють банківській системі і намагаються працювати по білому!
Немножко непонятно, если именно в войну не заниматься улучшением собираемости налогов (напомню, военный бюджет финансируется только из внутренних источников) и перекрытием финансирования шпионов, то когда это вообще делать? Какая с этого результативность и побочный ущерб, то уже другой вопрос. Делают, как могут.
И в чем же будет улучшение, не совсем понимаю, в том что я заберу все деньги из БС...?! Это улучшение по вашему??
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Додано: Нед 23 чер, 2024 14:31
посетитель
Но только почему-то с коррупцией и воровством мы не боремся.Не начаси
Когда через день в СМИ всплывает про очередного взяточника, которого оформляют силовики, это «не боремся»? Или когда тихо в эфире, то это значит «нет коррупции»??
Борются. Не только с вами, имеющими неучтенные доходы, борются.
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