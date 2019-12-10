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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:57

У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:24

  asti написав:У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??

Понимаете нбу в своих документах этот момент не регламентирует. Но каждый банк должен разработать свое внутреннее положение, которое по идее должно содержать подобные моменты. Но вся фишка в том, что эти самые подобные положения банки должны держать в тайне от клиентов. В общем замкнутый круг получается:(
WallNutPen
 
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