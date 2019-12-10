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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2024 20:57
У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
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asti
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Додано: Вів 25 чер, 2024 22:24
asti написав:
У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
Понимаете нбу в своих документах этот момент не регламентирует. Но каждый банк должен разработать свое внутреннее положение, которое по идее должно содержать подобные моменты. Но вся фишка в том, что эти самые подобные положения банки должны держать в тайне от клиентов. В общем замкнутый круг получается:(
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WallNutPen
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