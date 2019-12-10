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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 149150151152
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 20:57

У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 22:24

  asti написав:У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??

Понимаете нбу в своих документах этот момент не регламентирует. Но каждый банк должен разработать свое внутреннее положение, которое по идее должно содержать подобные моменты. Но вся фишка в том, что эти самые подобные положения банки должны держать в тайне от клиентов. В общем замкнутый круг получается:(
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2024 23:11

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

sens написав:[ в тг,доречі в одному застосунку можна тримати 3 аккаунт, якщо телефон хіаомі ,то на клонованому тг ще три номери .
мілко плаваєте. Ще можна встановити телеграм Х і телеграм з сайту. (3+3+3)х2клони плюс всі ці програми у другому просторі. Ітого 27
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:38

  2XL написав:
sens написав:[ в тг,доречі в одному застосунку можна тримати 3 аккаунт, якщо телефон хіаомі ,то на клонованому тг ще три номери .
мілко плаваєте. Ще можна встановити телеграм Х і телеграм з сайту. (3+3+3)х2клони плюс всі ці програми у другому просторі. Ітого 27

Це Ви мені ? Номери тримати в такій кількості для яких непотреб? Розумію хто має 5 , коли 3 номери в кнопковому і 2 в смартфон, для більшої кількості необхідно логічне пояснення.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2024 02:33

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

НБУ готовит ограничения для p2p-переводов: как их обойти и не пострадать от финмона

Финансовый мониторинг в Украине продолжают совершенствовать: новые правила коснутся p2p-переводов между карточными счетами физлиц. В Нацбанке не скрывают, что ограничений на пользование счетами для простых людей будет становиться больше, и выдвинули к финучреждениям 5 новых требований по проверке операций частных клиентов. «Минфин» выяснял задачи регулятора, расспросил банкиров об ужесточении требований и получил объяснения юристов о последствиях.


https://minfin.com.ua/2024/06/25/129696328/
a77
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 19:17

На ютуб-каналі правознавець Янків подає своє бачення ситуації стосовно того, які доходи бачить податкова: рахунки в банках, p2p, крипта, іноземні рахунки і т.і.
Дотично згадано і про фінмоніторинг.
(не реклама, просто доступно подана ситуація з врахуванням поточного законодавства)
https://youtu.be/QRWKn3pOwuQ
Sergo
 
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