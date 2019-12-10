Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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asti написав:У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
Понимаете нбу в своих документах этот момент не регламентирует. Но каждый банк должен разработать свое внутреннее положение, которое по идее должно содержать подобные моменты. Но вся фишка в том, что эти самые подобные положения банки должны держать в тайне от клиентов. В общем замкнутый круг получается:(
НБУ готовит ограничения для p2p-переводов: как их обойти и не пострадать от финмона
Финансовый мониторинг в Украине продолжают совершенствовать: новые правила коснутся p2p-переводов между карточными счетами физлиц. В Нацбанке не скрывают, что ограничений на пользование счетами для простых людей будет становиться больше, и выдвинули к финучреждениям 5 новых требований по проверке операций частных клиентов. «Минфин» выяснял задачи регулятора, расспросил банкиров об ужесточении требований и получил объяснения юристов о последствиях.
На ютуб-каналі правознавець Янків подає своє бачення ситуації стосовно того, які доходи бачить податкова: рахунки в банках, p2p, крипта, іноземні рахунки і т.і. Дотично згадано і про фінмоніторинг. (не реклама, просто доступно подана ситуація з врахуванням поточного законодавства) https://youtu.be/QRWKn3pOwuQ
asti написав:Не знаю, що там ваш Янків каже, а у мене вже й фінмон ТАСу запросив підтвердження доходів...
Можно было и почитать хотя бы через https://kome.ai/tools/youtube-transcript-generator Он про налоговую, которая может какие-то незадекларированные доходы увидеть своими методами и потребовать доплатить налоги. Финмон там только вскользь упоминается, что какой-то существует. Т.е. совсем не в эту тему.
Ну а Тазик, как любой банк, может в любой момент потребовать подтверждения доходов. И хорошо, если только справку о доходах, а не ещё и первичку на основании которой доходы декларировались. Тут длинного видео не требуется.