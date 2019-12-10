|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 25 чер, 2024 20:57
У меня вопрос, а есть вообще какой-то регламент длительности блокировки счетов - сколько они могут быть заблокированы: полгода, год, пять лет, десять...??
Додано: Вів 25 чер, 2024 22:24
Понимаете нбу в своих документах этот момент не регламентирует. Но каждый банк должен разработать свое внутреннее положение, которое по идее должно содержать подобные моменты. Но вся фишка в том, что эти самые подобные положения банки должны держать в тайне от клиентов. В общем замкнутый круг получается:(
Додано: Вів 25 чер, 2024 23:11
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
мілко плаваєте. Ще можна встановити телеграм Х і телеграм з сайту. (3+3+3)х2клони плюс всі ці програми у другому просторі. Ітого 27
Додано: Сер 26 чер, 2024 14:38
Це Ви мені ? Номери тримати в такій кількості для яких непотреб? Розумію хто має 5 , коли 3 номери в кнопковому і 2 в смартфон, для більшої кількості необхідно логічне пояснення.
Додано: Чет 27 чер, 2024 02:33
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Додано: Нед 30 чер, 2024 19:17
На ютуб-каналі правознавець Янків подає своє бачення ситуації стосовно того, які доходи бачить податкова: рахунки в банках, p2p, крипта, іноземні рахунки і т.і.
Дотично згадано і про фінмоніторинг.
(не реклама, просто доступно подана ситуація з врахуванням поточного законодавства)
Додано: Сер 10 лип, 2024 17:30
Не знаю, що там ваш Янків каже, а у мене вже й фінмон ТАСу запросив підтвердження доходів...
Додано: Сер 10 лип, 2024 18:20
Додано: Сер 10 лип, 2024 18:39
Можно было и почитать хотя бы через
Ну а Тазик, как любой банк, может в любой момент потребовать подтверждения доходов. И хорошо, если только справку о доходах, а не ещё и первичку на основании которой доходы декларировались. Тут длинного видео не требуется.
Додано: Сер 10 лип, 2024 18:46
Поки що не заблокували, але до 16 липня маю надати підтверджуючи документи - ну вони наче продаж нерухомості та відсотки по депозитах (купони по ОВДП) враховують - якщо це так тоді в принципі все повинно бути ок, але що там той фінмон вирішить...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|