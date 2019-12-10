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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 10 лип, 2024 18:48
Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись...
Додано: Сер 10 лип, 2024 19:52
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу. Скинув знову 3*50: 1 пішов, 2 заблокували, підозра на шахрайство... Ну і найдивніше, що це в мене не нова поведінка, вже 3 роки так приходять гроші, суми ті самі (в $ еквіваленті)...
Додано: Сер 10 лип, 2024 20:10
В смысле Моня позвонил? Так это не финмониторинг, а СБ. Совсем другой отдел и нужные действия. Или тогда уже требование от 3DS ввести код/подтвердить операцию в приложении и без этого не пропускать, тоже называть мониторингом. Это точно такое же подтверждение легитимности операции для СБ.
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