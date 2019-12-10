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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 150151152153
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 18:48

Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 19:52

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу. Скинув знову 3*50: 1 пішов, 2 заблокували, підозра на шахрайство... Ну і найдивніше, що це в мене не нова поведінка, вже 3 роки так приходять гроші, суми ті самі (в $ еквіваленті)...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:10

  Дюрі-бачі написав:Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу.

В смысле Моня позвонил? Так это не финмониторинг, а СБ. Совсем другой отдел и нужные действия. Или тогда уже требование от 3DS ввести код/подтвердить операцию в приложении и без этого не пропускать, тоже называть мониторингом. Это точно такое же подтверждение легитимности операции для СБ.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 00:00

  Дюрі-бачі написав:Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу. Скинув знову 3*50: 1 пішов, 2 заблокували, підозра на шахрайство... Ну і найдивніше, що це в мене не нова поведінка, вже 3 роки так приходять гроші, суми ті самі (в $ еквіваленті)...

А вы как раскидывали - Р2Р, или СЭП?

У меня при примерно таком же сценарии раскидывания на свои карты (СЭПом) проблем не было ни разу.
(при раскидывании на родственника таки попал на фин.мониторинг, но даже при таком раскладе отмониторили и выпустили без моего участия)
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 06:19

Driver p2p
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 07:18

  asti написав:Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись... :( :(

Вас заблокували в Райф і ПУМБ, відтепер мають претензії від ТАС. Хто був першим з трьох?? І куди робили Вам переказ - жодних проблем не було ці спочатку з 1 гроші пішли в 2 ( блок ) потім в 3 (:блок?)
sens
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