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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 лип, 2024 16:51
asti написав: sens написав:
Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.
Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))
1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:01
У мене було листування в Ощадбанку
1 . На моє ім'я було відкрито бухгалтерією за довіреністю рахунку для зарахування ЗП
2. Жодного разу на неї не надходили цільові кошти
3. Використовував для валютообміну і моб.заощадження під 6%
4. Отримав від банку про закриття рахунку.
5. Надав інформацію, довідку за 12 місяців, банківську виписку з іншого банку.
6. Рахунок закрили кошти фактично заморозив на депозитах - через касу видача після 200к з комісією. Бажав купляти овдп проте не склалося.
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 17:36
Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...
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asti
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:45
sens написав: asti написав: sens написав:
Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.
Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))
1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?
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sens
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:47
asti написав:
Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...
Ви або мене помилково не зрозуміли або що ?
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sens
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Додано: Чет 18 лип, 2024 15:48
с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p
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emeta
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Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:01
emeta написав:
с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p
Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого
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Boundless
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Додано: Суб 20 лип, 2024 10:07
emeta написав:
с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p
Готівка така ж ризикова як все з вашого списку. Те що ви її кладете на рахунок не робить її 'білішою'.
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adj
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Додано: Суб 20 лип, 2024 10:24
Boundless написав: emeta написав:
с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.
Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p
Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого
ми всі завжди так і робимо - як завжди після чогось забороненого.
Логічно.
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flysoulfly
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