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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 151152153154
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 16:51

  asti написав:
  sens написав:Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))

1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:01

Ощад фінмоніторинг

У мене було листування в Ощадбанку
1 . На моє ім'я було відкрито бухгалтерією за довіреністю рахунку для зарахування ЗП
2. Жодного разу на неї не надходили цільові кошти
3. Використовував для валютообміну і моб.заощадження під 6%
4. Отримав від банку про закриття рахунку.
5. Надав інформацію, довідку за 12 місяців, банківську виписку з іншого банку.
6. Рахунок закрили кошти фактично заморозив на депозитах - через касу видача після 200к з комісією. Бажав купляти овдп проте не склалося.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 17:36

Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 18:45

ASTI

  sens написав:
  asti написав:
  sens написав:Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))

1 . ПУМБ з Вам не розривав відносини і нікуди не переказував кошти ?
2. Райф з Вами не розірвав відносини і кошти на рахунках,по якій причини і чи заблоковані кошти ?
3. Таском не розриває відносини ,окрім листа ( паперовий чи мило або дзвінок) які є обмеження з боку банка ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 18:47

  asti написав:Якщо через касу можна забрати то чого ви чекаєте?!
Якби я міг через касу забрати...
У Райфі немає можливості навіть депо відкрити з заблокованих коштів до вияснєнія... Усе лежить під нуль...

Ви або мене помилково не зрозуміли або що ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2024 15:48

с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p :?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 19:01

  emeta написав:с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p :?

Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:07

:?
  emeta написав:с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p :?

Готівка така ж ризикова як все з вашого списку. Те що ви її кладете на рахунок не робить її 'білішою'.
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 10:24

  Boundless написав:
  emeta написав:с финмоном Novapay кто-то пересекался?
что за звери?
Купил облигаций у них за 200К, подозревают в терроризме
На сайте :
Більшість інвесторів зможуть купити облігації в додатку NovaPay без додаткових документів.
Проте користувачам, які вкладатимуть значні суми, знадобиться отримати в Дії довідку про доходи.
👆Коли сума інвестицій сягне 400 000 грн, ми попросимо в тебе підтвердити походження коштів.

Всё заводил через отделение НП, никаких транзитных переводов, подозрительных p2p :?

Схоже вони подумали, що ви занесли їм виручку після продажу наркоти, зброї чи чогось іншого забороненого
ми всі завжди так і робимо - як завжди після чогось забороненого.

Логічно.
flysoulfly
 
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