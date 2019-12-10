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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 сер, 2024 16:58
Шановне товариство. Хтось може підказати банк на який без проблем заходили кошти після розриву відносин з райфом чи якимось іншим банком. Шановний Danik писав, що зайшли на ексім свіфтом. Можливо хтось знає також про інші банки з власного досвіду?
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:32
Я смотрю Райф народ ещё любит. Ежем. уже год пишут про фин и меньше с ним дружите. Но постоянно появляются на форуме сообщения - как вывести деньги, а то фин за ж. взял((
Додано: Пон 05 сер, 2024 18:45
Игорь Алексеевич Мене чомусь Райф поки не моніторить, щомісяця міняю 50 тис. грн. А ось Акорд замоніторив за якісь нещасні 2*50 тис. грн... Правда все вирішилось досить швидко: ОК-7 і через годинку відпали питання.
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