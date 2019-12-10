RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 152153154155
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 16:58

Шановне товариство. Хтось може підказати банк на який без проблем заходили кошти після розриву відносин з райфом чи якимось іншим банком. Шановний Danik писав, що зайшли на ексім свіфтом. Можливо хтось знає також про інші банки з власного досвіду?
XXV
 
Повідомлень: 5
З нами з: 27.11.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:32

Я смотрю Райф народ ещё любит. Ежем. уже год пишут про фин и меньше с ним дружите. Но постоянно появляются на форуме сообщения - как вывести деньги, а то фин за ж. взял((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8123
З нами з: 13.09.09
Подякував: 108 раз.
Подякували: 841 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 18:45

Игорь Алексеевич Мене чомусь Райф поки не моніторить, щомісяця міняю 50 тис. грн. А ось Акорд замоніторив за якісь нещасні 2*50 тис. грн... Правда все вирішилось досить швидко: ОК-7 і через годинку відпали питання.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3543
З нами з: 29.07.22
Подякував: 613 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 152153154155
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Онлайн-покупка валюты в банках Украины 1 ... 434, 435, 436
mustbe » Вів 29 сер, 2023 20:07
4351 871474
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 сер, 2024 15:30
mustbe
В каких банках есть долларовые банкоматы? 1, 2, 3, 4
Anonymous » Чет 05 лис, 2009 14:45
33 52039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
В банках всматриваются в операции и затягивают платежи
ТупУм » Сер 09 гру, 2015 13:33
0 5489
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1807)
05.08.2024 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.