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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 сер, 2024 16:58
Шановне товариство. Хтось може підказати банк на який без проблем заходили кошти після розриву відносин з райфом чи якимось іншим банком. Шановний Danik писав, що зайшли на ексім свіфтом. Можливо хтось знає також про інші банки з власного досвіду?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:32
Я смотрю Райф народ ещё любит. Ежем. уже год пишут про фин и меньше с ним дружите. Но постоянно появляются на форуме сообщения - как вывести деньги, а то фин за ж. взял((
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 05 сер, 2024 18:45
Игорь Алексеевич Мене чомусь Райф поки не моніторить, щомісяця міняю 50 тис. грн. А ось Акорд замоніторив за якісь нещасні 2*50 тис. грн... Правда все вирішилось досить швидко: ОК-7 і через годинку відпали питання.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:47
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич
Мене чомусь Райф поки не моніторить, щомісяця міняю 50 тис. грн. А ось Акорд замоніторив за якісь нещасні 2*50 тис. грн... Правда все вирішилось досить швидко: ОК-7 і через годинку відпали питання.
Надавати особисту інформацію це не зручно, досить небезпечно,тому краще не виходити за розумні ліміти - 400 к загальне та не більше 200% від майбутніх надходжень згідно особистої анкети
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sens
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Додано: Пон 05 сер, 2024 19:54
sens написав:
е більше 200% від майбутніх надходжень згідно особистої анкети
Може бути, бо відкривав в них рахунок кілька років тому і пам'ятаю скільки в анкеті вказував
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 05 сер, 2024 20:52
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greenozon
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:18
greenozon
, боже як файно
Довідка про Доходи, або ОК-5, або ОК-7 формуються у Дії за 10 хв
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:28
Amethyst написав:greenozon
, боже як файно
Довідка про Доходи, або ОК-5, або ОК-7 формуються у Дії за 10 хв
Если бы им ещё подходила любая так сформированная ОК-5, а не только та, где ещё и на желаемую сумму наберётся... Что в этом тексте более интересно, что не старше трёх лет должна быть справка. Обычно требуют, чтобы не старше трёх лет были доходы, которые в эту справку входят. Зато для компенсации договор о продаже недвижимости тоже ограничили тремя годами. Обычно на них дают 10 лет.
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moveton
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:36
moveton написав: Amethyst написав:greenozon
, боже як файно
Довідка про Доходи, або ОК-5, або ОК-7 формуються у Дії за 10 хв
Если бы им ещё подходила любая так сформированная ОК-5, а не только та, где ещё и на желаемую сумму наберётся... Что в этом тексте более интересно, что не старше трёх лет должна быть справка. Обычно требуют, чтобы не старше трёх лет были доходы, которые в эту справку входят. Зато для компенсации договор о продаже недвижимости тоже ограничили тремя годами. Обычно на них дают 10 лет.
Ну оте ОК-5/7 формируются с 2000 года и в пояснительной записке можно попробовать пояснить, шо если ежемес откладівать, например, 1/10 от дохода на депо под 10% годовіх, то можно к середине 2024 собрать порядка 500К
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