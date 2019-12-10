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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:49
Справки о доходах из налоговой можно сформировать на даже раньше, чем 2000 год. Но толку с этого никакого. Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим. Так что пояснить-то можно, но этой запиской только самому подтереться. Если тут именно справка должна быть свежая, а доход произвольного возраста, то это прям чудо. А вот то, что доход от ОВГЗ за подтверждённый не тянет - это норма.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:54
moveton написав:
толку с этого никакого. Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет они считают несуществующим
доход от ОВГЗ за подтверждённый не тянет
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09
moveton написав: Amethyst написав:greenozon
, боже як файно
Довідка про Доходи, або ОК-5, або ОК-7 формуються у Дії за 10 хв
Если бы им ещё подходила любая так сформированная ОК-5, а не только та, где ещё и на желаемую сумму наберётся... Что в этом тексте более интересно, что не старше трёх лет должна быть справка. Обычно требуют, чтобы не старше трёх лет были доходы, которые в эту справку входят. Зато для компенсации договор о продаже недвижимости тоже ограничили тремя годами. Обычно на них дают 10 лет.
Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Хотя и сомнительного качества, но ведь реально исполняющийся (переводы именно от этого контрагента, реально вполне существующего и проверяемого). Молчат уже больше недели, ни да, ни нет. Сдаётся мне, что это всё ширма, просто они решили избавиться от части клиентов. Ну флаг в руки. Пользование остатками денег не заблокировали, и то хорошо. Закончатся -- на выход.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:17
moveton написав:
Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим.
Вот интересно, откуда пошла эта тенденция считать, что все свои деньги в наличии человек должен заработать за последние год-два? То есть собирать деньги десять лет на покупку дома -- нельзя, банк может потом заблокировать и платёж, и деньги. А депозит пятилетний по окончании автоматически превращается в тыкву?
Это какой-то треш, который рано или поздно приведет к краху.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:20
M-Audio написав:
Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Хотя и сомнительного качества, но ведь реально исполняющийся (переводы именно от этого контрагента, реально вполне существующего и проверяемого). Молчат уже больше недели, ни да, ни нет. Сдаётся мне, что это всё ширма, просто они решили избавиться от части клиентов. Ну флаг в руки. Пользование остатками денег не заблокировали, и то хорошо. Закончатся -- на выход.
Прикольно. Им же нужно убедиться, шо вы именно работали, а не отмывали гроши. Для этого подходят зарегистрированые декларации и госсправки...
А как проверить, шо вы выполняли договор? Нужны еще акты о закрытии этапов по договору )) ну или встречная проверка контрагента по сопутсвующим док-ам (банка точно єтого делать не будет) ))
А шо в назначении платежей по выплате з/п было указано? Типа: Виплата гонорару згідно Договору №ххх. Всі податки сплачено.
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