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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 сер, 2024 21:49
Справки о доходах из налоговой можно сформировать на даже раньше, чем 2000 год. Но толку с этого никакого. Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим. Так что пояснить-то можно, но этой запиской только самому подтереться. Если тут именно справка должна быть свежая, а доход произвольного возраста, то это прям чудо. А вот то, что доход от ОВГЗ за подтверждённый не тянет - это норма.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 21:54
moveton написав:
толку с этого никакого. Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет они считают несуществующим
доход от ОВГЗ за подтверждённый не тянет
му∆aки
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:09
moveton написав: Amethyst написав:greenozon
, боже як файно
Довідка про Доходи, або ОК-5, або ОК-7 формуються у Дії за 10 хв
Если бы им ещё подходила любая так сформированная ОК-5, а не только та, где ещё и на желаемую сумму наберётся... Что в этом тексте более интересно, что не старше трёх лет должна быть справка. Обычно требуют, чтобы не старше трёх лет были доходы, которые в эту справку входят. Зато для компенсации договор о продаже недвижимости тоже ограничили тремя годами. Обычно на них дают 10 лет.
Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Хотя и сомнительного качества, но ведь реально исполняющийся (переводы именно от этого контрагента, реально вполне существующего и проверяемого). Молчат уже больше недели, ни да, ни нет. Сдаётся мне, что это всё ширма, просто они решили избавиться от части клиентов. Ну флаг в руки. Пользование остатками денег не заблокировали, и то хорошо. Закончатся -- на выход.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:17
moveton написав:
Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим.
Вот интересно, откуда пошла эта тенденция считать, что все свои деньги в наличии человек должен заработать за последние год-два? То есть собирать деньги десять лет на покупку дома -- нельзя, банк может потом заблокировать и платёж, и деньги. А депозит пятилетний по окончании автоматически превращается в тыкву?
Это какой-то треш, который рано или поздно приведет к краху.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:20
M-Audio написав:
Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Хотя и сомнительного качества, но ведь реально исполняющийся (переводы именно от этого контрагента, реально вполне существующего и проверяемого). Молчат уже больше недели, ни да, ни нет. Сдаётся мне, что это всё ширма, просто они решили избавиться от части клиентов. Ну флаг в руки. Пользование остатками денег не заблокировали, и то хорошо. Закончатся -- на выход.
Прикольно. Им же нужно убедиться, шо вы именно работали, а не отмывали гроши. Для этого подходят зарегистрированые декларации и госсправки...
А как проверить, шо вы выполняли договор? Нужны еще акты о закрытии этапов по договору )) ну или встречная проверка контрагента по сопутсвующим док-ам (банка точно єтого делать не будет) ))
А шо в назначении платежей по выплате з/п было указано? Типа: Виплата гонорару згідно Договору №ххх. Всі податки сплачено.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:34
M-Audio написав:
А депозит пятилетний по окончании автоматически превращается в тыкву?
Конечно. Причём тело депо - это сразу не подтверждённый доход, а справка о процентах - как бы подтверждённый, но любят к ней требовать справку, что и тело было подтверждённым. И тоже доходом не старше трёх лет, да. Треш, да. Но уже довольно давно. "Знатокам" на финансовых сайтах советовать "не увлекайтесь кредитами, а откладывайте на старость" это не мешает. Подумаешь, что отложенное не потратить, но подушкой, точнее, под подушкой, оно же будет
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:40
Amethyst написав: M-Audio написав:
Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили.
Прикольно. Им же нужно убедиться, шо вы именно работали, а не отмывали гроши. Для этого подходят зарегистрированые декларации и госсправки...
А как проверить, шо вы выполняли договор? Нужны еще акты о закрытии этапов по договору )) ну или встречная проверка контрагента по сопутсвующим док-ам (банка точно єтого делать не будет) ))
Так я и говорю, что единственная причина, по которой банку "надо" это проверить -- это если им надо к чему-то прицепиться, потому что решение об избавлении от клиента уже принято. Потому что во всех других случаях договор -- железное основание для осуществления платежей, если контрагенты реально существуют и ведут деятельность. В том числе для отчета перед нацбанком. К тому же, если бы они ответили что-то вроде "одного договора мало, нужны ещё документы" или "вызывает сомнения в подлинности", то это одно дело, но они же ничего не отвечают.
А шо в назначении платежей по выплате з/п было указано? Типа: Виплата гонорару згідно Договору №ххх. Всі податки сплачено.
Без понятия, приложение только отправителя показывает.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:41
M-Audio написав: moveton написав:
Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим.
Вот интересно, откуда пошла эта тенденция считать, что все свои деньги в наличии человек должен заработать за последние год-два?
это психология милленниалов, всю взрослую жизнь живущих в кредит, без своих накоплений
Они не видели, не понимают, как зарабатывались основные деньги в 1992-2008
и что такое в доках 100 тыс.грн. при $курсе 2 .
А у человека из условно Мариуполя вообще сейчас тут денег быть не должно
если он не засланец.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 05 сер, 2024 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 22:52
M-Audio написав:
Так я и говорю, что единственная причина, по которой банку "надо" это проверить -- это если им надо к чему-то прицепиться, потому что решение об избавлении от клиента уже принято. Потому что во всех других случаях договор -- железное основание для осуществления платежей, если контрагенты реально существуют и ведут деятельность. В том числе для отчета перед нацбанком. К тому же, если бы они ответили что-то вроде "одного договора мало, нужны ещё документы" или "вызывает сомнения в подлинности", то это одно дело, но они же ничего не отвечают.
А почему так уж не верится, что банк тоже заложник достаточно идиотской ситуации в стране? НБУ банки больно штрафует за недостаточную бдительность. Вот они и настраивают роботов, которые блокируют почём зря. А вот рассматривать апелляции в какие-то конечные сроки НБУ уже не требует. Вот оно в долгом ящике и лежит. Клиент банку скорее всего сам по себе бы не помешал, но в текущей ситуации банку дешевле такого от проигнорировать до выгнать, чем какие-то документы от него рассматривать и оправдывать. Благо, любой типовой банковский договор позволяет клиента выгнать в любой момент даже без объяснения причин.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 23:52
M-Audio написав: moveton написав:
Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим.
Вот интересно, откуда пошла эта тенденция считать, что все свои деньги в наличии человек должен заработать за последние год-два?
Можна припустити, що ідея полягає в тому, що ті гроші, які ви мали давно, вже давно мають лежати на банківському рахунку, а ваша щира розповідь як ви їх тримали під матрасом то є брехня.
Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк
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