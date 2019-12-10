Додано: Пон 05 сер, 2024 22:40

Amethyst написав: M-Audio написав: Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Я им отправил не справку о доходах, а договор, по которому прямо вот деньги мне и приходили. Прикольно. Им же нужно убедиться, шо вы именно работали, а не отмывали гроши. Для этого подходят зарегистрированые декларации и госсправки...

А как проверить, шо вы выполняли договор? Нужны еще акты о закрытии этапов по договору )) ну или встречная проверка контрагента по сопутсвующим док-ам (банка точно єтого делать не будет) )) Прикольно. Им же нужно убедиться, шо вы именно работали, а не отмывали гроши. Для этого подходят зарегистрированые декларации и госсправки...А как проверить, шо вы выполняли договор? Нужны еще акты о закрытии этапов по договору )) ну или встречная проверка контрагента по сопутсвующим док-ам (банка точно єтого делать не будет) ))

А шо в назначении платежей по выплате з/п было указано? Типа: Виплата гонорару згідно Договору №ххх. Всі податки сплачено.

Так я и говорю, что единственная причина, по которой банку "надо" это проверить -- это если им надо к чему-то прицепиться, потому что решение об избавлении от клиента уже принято. Потому что во всех других случаях договор -- железное основание для осуществления платежей, если контрагенты реально существуют и ведут деятельность. В том числе для отчета перед нацбанком. К тому же, если бы они ответили что-то вроде "одного договора мало, нужны ещё документы" или "вызывает сомнения в подлинности", то это одно дело, но они же ничего не отвечают.Без понятия, приложение только отправителя показывает.