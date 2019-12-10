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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:33

  sergey_sryvkin написав:Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк :)


так питання ще і в тому, що за 15+ років з "білого заробленого мільярда" - залишиться лише мільйон! Перед війною - намагався частину обілити, розмістивши в банках, АЛЕ: одні - за неактивність по валютним рахункам -- почали відкушувати від "тіла" свої комісії, а по гривні - курс з довоєнних 25 грн. виріс до 41 грн./бакс! Та і тримати валюту на рахунку - вважаю ризикованим: НЕ отримати з урахуванням обмежень всю суму відразу, при ризику отримати обесціненими гривнями по курсу нбу!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:33

  a77 написав:А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:

Какие три года? В списке возможных подтверждающих документов из поста выше та декларация есть? :roll: Отож.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 01:03

  moveton написав:
  a77 написав:А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:

Какие три года? В списке возможных подтверждающих документов из поста выше та декларация есть? :roll: Отож.


Так это ж, сам гетьмацев по зомбоящику обещал, что если я задекларируюсь, то я смогу потом в любом месте где требуют белый доход, отхлестать требующего по морде этой нулёвкой и тот якобы должен успокоиться . :lol: :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 01:08

  a77 написав:Так это ж, сам гетьмацев по зомбоящику обещал, что если я задекларируюсь, то я смогу потом в любом месте где требуют белый доход, отхлестать требующего по морде этой нулёвкой и тот якобы должен успокоиться . :lol: :mrgreen:

Так обещать у нас не запрещено. И даже на одного Проффесорного Президента в суд подавали, что он обещания не выполняет. Суд тогда официально постановил, что обещания по зомбоящику не для того, чтобы их исполняли.
moveton
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