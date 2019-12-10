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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 154155156157
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 23:55

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:
a77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:33

  sergey_sryvkin написав:Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк :)


так питання ще і в тому, що за 15+ років з "білого заробленого мільярда" - залишиться лише мільйон! Перед війною - намагався частину обілити, розмістивши в банках, АЛЕ: одні - за неактивність по валютним рахункам -- почали відкушувати від "тіла" свої комісії, а по гривні - курс з довоєнних 25 грн. виріс до 41 грн./бакс! Та і тримати валюту на рахунку - вважаю ризикованим: НЕ отримати з урахуванням обмежень всю суму відразу, при ризику отримати обесціненими гривнями по курсу нбу!
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 00:33

  a77 написав:А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:

Какие три года? В списке возможных подтверждающих документов из поста выше та декларация есть? :roll: Отож.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 01:03

  moveton написав:
  a77 написав:А как банки реагируют если чел приносит нулевую декларацию имени гетьманцова ? У нее тоже оказывается практический срок действия 3 года ? :lol:
опять побрили пересичного - тот думал отбелюсь, заплачу 5 процентов и жизнь наладится; а нет - не тут-то было, не всё так просто :lol:

Какие три года? В списке возможных подтверждающих документов из поста выше та декларация есть? :roll: Отож.


Так это ж, сам гетьмацев по зомбоящику обещал, что если я задекларируюсь, то я смогу потом в любом месте где требуют белый доход, отхлестать требующего по морде этой нулёвкой и тот якобы должен успокоиться . :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 01:08

  a77 написав:Так это ж, сам гетьмацев по зомбоящику обещал, что если я задекларируюсь, то я смогу потом в любом месте где требуют белый доход, отхлестать требующего по морде этой нулёвкой и тот якобы должен успокоиться . :lol: :mrgreen:

Так обещать у нас не запрещено. И даже на одного Проффесорного Президента в суд подавали, что он обещания не выполняет. Суд тогда официально постановил, что обещания по зомбоящику не для того, чтобы их исполняли.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:34

  sergey_sryvkin написав:
  M-Audio написав:
  moveton написав:Сколько я банков и брокеров видел, все заявляли, что доход старше трёх лет (очень круто, если позволят 10, больше не видел) они считают несуществующим.
Вот интересно, откуда пошла эта тенденция считать, что все свои деньги в наличии человек должен заработать за последние год-два?

Можна припустити, що ідея полягає в тому, що ті гроші, які ви мали давно, вже давно мають лежати на банківському рахунку, а ваша щира розповідь як ви їх тримали під матрасом то є брехня.
Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк :)

Вы сами ж фактически и ответили на свое предположение :) .То что у вас именно в банке(а не под матрасом) лежит миллион долларов который вы собирали пятнадцать лет, ничем вам не поможет в ДРУГОМ банке.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 09:59

  посетитель написав:
  sergey_sryvkin написав:Можна припустити, що ідея полягає в тому, що ті гроші, які ви мали давно, вже давно мають лежати на банківському рахунку, а ваша щира розповідь як ви їх тримали під матрасом то є брехня.
Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк :)

Вы сами ж фактически и ответили на свое предположение :) .То что у вас именно в банке(а не под матрасом) лежит миллион долларов который вы собирали пятнадцать лет, ничем вам не поможет в ДРУГОМ банке.
и еще хуже...
есть підозра, шо теперь и даже сам ЭТОТ банк, в котором пролежало хоть и 15+лет, задаст вопрос "а откуда были дровишки?" перед НЕвыдачей клиенту его денег в кассе.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:14

  flysoulfly написав:
  посетитель написав:
  sergey_sryvkin написав:Можна припустити, що ідея полягає в тому, що ті гроші, які ви мали давно, вже давно мають лежати на банківському рахунку, а ваша щира розповідь як ви їх тримали під матрасом то є брехня.
Але неочевидно, що буде, якщо ви свій білий зароблений мільярд, який пролежав на рахунку в банку 15+ років захочете перевести в інший банк :)

Вы сами ж фактически и ответили на свое предположение :) .То что у вас именно в банке(а не под матрасом) лежит миллион долларов который вы собирали пятнадцать лет, ничем вам не поможет в ДРУГОМ банке.
и еще хуже...
есть підозра, шо теперь и даже сам ЭТОТ банк, в котором пролежало хоть и 15+лет, задаст вопрос "а откуда были дровишки?" перед НЕвыдачей клиенту его денег в кассе.

Тоже самое хотел дополнить но лень было дописывать ) Запросто может быть что этот самый банк в какой-то момент вдруг "увидит" этот "миллион" у себя на счетах и озаботиться его происхождением.И то что клиент накапливал эти деньги в течении десятков лет не прокатит.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 10:16

  flysoulfly написав: есть підозра, шо теперь и даже сам ЭТОТ банк, в котором пролежало хоть и 15+лет, задаст вопрос "а откуда были дровишки?" перед НЕвыдачей клиенту его денег в кассе.

Так, чтобы в кассе или на исходящий СЭП у меня пока прецедентов не было, а вот при оплате с карты больше некоторой суммы в день (именно в день, а не за операцию) Аккорд спрашивает доки о доходах. Но это только для поднятия лимита по карте, если в один день хочется много потратить, а не потому, что, например, за месяц много вышло. У Привата тоже есть аналогичный момент, но там уже по выдаче в кассе скользящий лимит за последние 30 дней, который поднимается доками, но тяжело (далеко не на всю сумму из доков поднимают). В общем, разные бывают погремушки.

  посетитель написав:Тоже самое хотел дополнить но лень было дописывать ) Запросто может быть что этот самый банк в какой-то момент вдруг "увидит" этот "миллион" у себя на счетах и озаботиться его происхождением.И то что клиент накапливал эти деньги в течении десятков лет не прокатит.

Это может. Но без доков деньги обычно отдаёт. Другой вопрос, что может и закрыть отношения и тогда это уже будет "разрыв отношений с рисковым клиентом" и СЭП с таким назначением, на которое возбудится уже следующий банк. Но это больше клинический случай.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:12

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)
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