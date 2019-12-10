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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04

  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
Hotab
 
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