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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04
посетитель написав:
А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ?
Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
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Faceless, Ірина_, Модератор
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