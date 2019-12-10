|
|
|
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04
посетитель написав:
А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ?
Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 12859
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 2257 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22
Hotab написав: посетитель написав:
А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ?
Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 344
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44
Вадимка написав: Hotab написав: посетитель написав:
А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ?
Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.
Так "білих" грошей тепер взагалі не існує. Бо будь-який банк будь-якої миті може запросити підтвердження будь-яким грошам, і ніякої ані продидії цьому не існує, як і ніякої відповідальності, якщо внаслідок зволікання клієнт отримав якийсь збиток.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3045
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 578 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4352
|871970
|
|
|33
|52046
|
Вів 10 гру, 2019 00:07
Жора1
|
|0
|5492
|
Сер 09 гру, 2015 13:33
ТупУм
|