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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04

  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22

  Hotab написав:
  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44

  Вадимка написав:
  Hotab написав:
  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.

Так "білих" грошей тепер взагалі не існує. Бо будь-який банк будь-якої миті може запросити підтвердження будь-яким грошам, і ніякої ані продидії цьому не існує, як і ніякої відповідальності, якщо внаслідок зволікання клієнт отримав якийсь збиток.
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