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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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  #<1 ... 155156157158
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04

  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22

  Hotab написав:
  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44

  Вадимка написав:
  Hotab написав:
  посетитель написав:А не принимать доходы от ОВГЗ это не клинический ? :)

Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

Мені при фин мониторингу сказали,що банк може питати докази на любому єтапі.

Так "білих" грошей тепер взагалі не існує. Бо будь-який банк будь-якої миті може запросити підтвердження будь-яким грошам, і ніякої ані продидії цьому не існує, як і ніякої відповідальності, якщо внаслідок зволікання клієнт отримав якийсь збиток.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:09

M-Audio Виходить,що так.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 18:50

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Шото подумалось.Согласно нашего финмониторинга у нас у людей которые когда-то реально заработали миллионы долларов и с тех пор живут на них/проценты от них или от их вложений нет подтверждающих документов :). Например спортсмены и т.п.У того же Владимира Кличко вряд-ли будут доходы согласно ок-5/7 за последние три года как того желают банки )) Заносит он деньги в банк, а ему "покажите откуда вы их взяли за последние три года".А он такой "да я их заработал десять - тридцать лет назад".Согласно нынешних тенденций это никого не колышет.
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:13

  Hotab написав:Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

В нашем финмоне не нужно искать логику. В нём никого не колышет проверялись ли деньги при покупке. Это всё равно уже не узнать. В нём тупо инструкция: такая справка годится (возможно, только на определённый процент), а такая нет. Причём в каждом банке инструкция своя в меру его боязни штрафа от НБУ.

Вот у меня при покупке квартиры десяток лет назад никто происхождения денег не спрашивал (застройщик даже сам организовывал всем такую процедуру покупки, чтобы не спрашивали), а если я её сейчас продам, то такая справка уже будет подтверждением средств. Хотя далеко не факт, что у нового покупателя кто-то средства проверял. А через три года деньги опять волшебно почернеют. Нужно все деньги держать в недвижимости (на крайняк, в автомобилях) и раз в три года её друг другу перепродавать, тогда нынешний финмон будет доволен. Иначе ты не рантье, а бессовестный налогонеплательщик. Ишь, выдумал, только один раз налоги заплатить, а не раз в три года заново.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 19:17

Сегодня клиентом банка лучше не быть. Только кредитки. Есть у Вас справки или нет всё равно в любой момент фин может заблокировать средства и ему потом особые справки надо.
Игорь Алексеевич
 
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