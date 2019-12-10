Додано: Вів 06 сер, 2024 19:13

Hotab написав: Розжуйте мені …

Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими. Розжуйте мені …Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.

В нашем финмоне не нужно искать логику. В нём никого не колышет проверялись ли деньги при покупке. Это всё равно уже не узнать. В нём тупо инструкция: такая справка годится (возможно, только на определённый процент), а такая нет. Причём в каждом банке инструкция своя в меру его боязни штрафа от НБУ.Вот у меня при покупке квартиры десяток лет назад никто происхождения денег не спрашивал (застройщик даже сам организовывал всем такую процедуру покупки, чтобы не спрашивали), а если я её сейчас продам, то такая справка уже будет подтверждением средств. Хотя далеко не факт, что у нового покупателя кто-то средства проверял. А через три года деньги опять волшебно почернеют. Нужно все деньги держать в недвижимости (на крайняк, в автомобилях) и раз в три года её друг другу перепродавать, тогда нынешний финмон будет доволен. Иначе ты не рантье, а бессовестный налогонеплательщик. Ишь, выдумал, только один раз налоги заплатить, а не раз в три года заново.