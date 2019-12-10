Розжуйте мені …
Якщо при купівлі ОВГЗ ніхто не питав походження грошей, чому раптом гроші з продажу ОВГЗ мають для банки бути світлими.
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Додано: Вів 06 сер, 2024 16:04
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:22
Додано: Вів 06 сер, 2024 16:44
Так "білих" грошей тепер взагалі не існує. Бо будь-який банк будь-якої миті може запросити підтвердження будь-яким грошам, і ніякої ані продидії цьому не існує, як і ніякої відповідальності, якщо внаслідок зволікання клієнт отримав якийсь збиток.
Додано: Вів 06 сер, 2024 18:50
Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Шото подумалось.Согласно нашего финмониторинга у нас у людей которые когда-то реально заработали миллионы долларов и с тех пор живут на них/проценты от них или от их вложений нет подтверждающих документов . Например спортсмены и т.п.У того же Владимира Кличко вряд-ли будут доходы согласно ок-5/7 за последние три года как того желают банки )) Заносит он деньги в банк, а ему "покажите откуда вы их взяли за последние три года".А он такой "да я их заработал десять - тридцать лет назад".Согласно нынешних тенденций это никого не колышет.
Додано: Вів 06 сер, 2024 19:13
В нашем финмоне не нужно искать логику. В нём никого не колышет проверялись ли деньги при покупке. Это всё равно уже не узнать. В нём тупо инструкция: такая справка годится (возможно, только на определённый процент), а такая нет. Причём в каждом банке инструкция своя в меру его боязни штрафа от НБУ.
Вот у меня при покупке квартиры десяток лет назад никто происхождения денег не спрашивал (застройщик даже сам организовывал всем такую процедуру покупки, чтобы не спрашивали), а если я её сейчас продам, то такая справка уже будет подтверждением средств. Хотя далеко не факт, что у нового покупателя кто-то средства проверял. А через три года деньги опять волшебно почернеют. Нужно все деньги держать в недвижимости (на крайняк, в автомобилях) и раз в три года её друг другу перепродавать, тогда нынешний финмон будет доволен. Иначе ты не рантье, а бессовестный налогонеплательщик. Ишь, выдумал, только один раз налоги заплатить, а не раз в три года заново.
Додано: Вів 06 сер, 2024 19:17
Сегодня клиентом банка лучше не быть. Только кредитки. Есть у Вас справки или нет всё равно в любой момент фин может заблокировать средства и ему потом особые справки надо.
Додано: Вів 06 сер, 2024 19:45
Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят .
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:52
Коли у можновладців у декларації кожного року збільшується готівкова маса , для пересічного обмежено строком в 3 роки,лише офіційно оподатковані доходи
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:57
О какой (прядок цифр ) сумме дохода с ОВГЗ идет речь? Там сотни тысяч долларов?
И еще общий вопрос, не обязательно вам.
Банк устраивает например светлый доход за 3 года в размере 1 куе в месяц или 36 куе за год?
У кого-то из приветствующих нет таких светлых доходов? Это ж в один банк. А банков много. То есть можно в разных банках иметь сотни тысяч долларов, имея светлый всего 1 кур в месяц. Я верно понимаю, или есть ошибка?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 06 сер, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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