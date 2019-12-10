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Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 сер, 2024 20:57
sens написав:
Коли у можновладців у декларації кожного року збільшується готівкова маса , для пересічного обмежено строком в 3 роки,лише офіційно оподатковані доходи
Пожалеть их надо. Захотят свой сарай нала потратить, тут их финмон и цап-царап. Останется только костёр из этого нала разводить
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moveton
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Додано: Вів 06 сер, 2024 20:59
moveton написав: sens написав:
Коли у можновладців у декларації кожного року збільшується готівкова маса , для пересічного обмежено строком в 3 роки,лише офіційно оподатковані доходи
Пожалеть их надо. Захотят свой сарай нала потратить, тут их финмон и цап-царап. Останется только костёр из этого нала разводить
Микола Тищенко своїй мамі зажав допомогти, при нсрд вилучили кілограми готівки в будинку
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sens
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