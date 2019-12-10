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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 156157158159
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 20:59

  moveton написав:
  sens написав:Коли у можновладців у декларації кожного року збільшується готівкова маса , для пересічного обмежено строком в 3 роки,лише офіційно оподатковані доходи

Пожалеть их надо. Захотят свой сарай нала потратить, тут их финмон и цап-царап. Останется только костёр из этого нала разводить :mrgreen:

Микола Тищенко своїй мамі зажав допомогти, при нсрд вилучили кілограми готівки в будинку
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 22:55

  moveton написав:... Нужно все деньги держать в недвижимости (на крайняк, в автомобилях) и раз в три года её друг другу перепродавать, тогда нынешний финмон будет доволен. Иначе ты не рантье, а бессовестный налогонеплательщик. Ишь, выдумал, только один раз налоги заплатить, а не раз в три года заново.


НЕ факт: знаю случаи, когда при оплате недвижимости фин.мон банка блокировал оплату И требовал подтверждения законности средств от выплаченных родычам погибшего "гробовых" (в/страховки), накопленных ими, ХОТЯ бабки выплачивало МОУ через горвоенкомат на их счета в банке и эти соц.выплаты - самые что ни на есть "белые", и "чистые", источника выплат -- они же видят по банк. проводкам! Так что маразму фин.мона -- нет предела! Удивляюсь, как же покупают "хатынки" на Лазурном Берегу, под Барселоной, или квартирки в Вене, Лондоне (наш же фин.мон с гетьманцевым утверждают что лишь копируют европейское законодательство по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денег)?!

Да и в свете предстоящего и активно обсуждаемого повышения налогов и поборов (сборов) по операциям с недвижимостью, при регистрации авто в МРЭО - эти активы У НАС, получается, НЕ самые ликвидные (да и надежные с учетом продолжающихся обстрелов населенных пунктов).
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