Додано: Вів 06 сер, 2024 23:12

Hotab написав: посетитель написав: Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят . Вы не поняли.Тут всё более запущеннее.Не от продажи, а ДОХОДЫ.Вы купили ОВГЗ.Государство вам заплатило купон(грубо говоря проценты).И вот многие банки этот доход полученный от ГОСУДАРСТВА в расчет принимать не хотят

И еще общий вопрос, не обязательно вам.

Банк устраивает например светлый доход за 3 года в размере 1 куе в месяц или 36 куе за 3 года ? ... Я верно понимаю, или есть ошибка? И еще общий вопрос, не обязательно вам.Банк устраивает например светлый доход за 3 года в размере 1 куе в месяц или 36 куе за 3 года ? ... Я верно понимаю, или есть ошибка?

Вы правильно понимаете частности, на которых (пока ещё) можно сыграть при необходимости. Но принципиальная проблема в том, что нет никаких правил. Одному банку подходит, другому - нет. Этот документ подходит, а этот - нет. Невиданное поле для манипуляций, и никакой ответственности. Вот это и бесит.То, что принцип презумпции невиновности давно не работает, это теперь только половина проблемы, хотя ещё лет 30 назад законодателей (в демократических странах) за такое порвали бы в тряпки. Вторая половина в том, что теперь нужно не только доказать невиновность, но и удовлетворить любые хотелки неизвестного клерка, с которым даже пообщаться нельзя. Потому что только он, этот клерк, решает, прав ты или нет.Ну и да, бывают разные случаи. У меня лет 10 на счетах лежали больше 50 куе, полученные от продажи недвижимости, когда официальная зарплата была что-то около 600 гривен в месяц. Но даже и реальных доходов мне бы не хватило обосновать эту сумму по нынешним правилам.